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Франція: Україна має сама вирішувати, коли вона буде готова вести переговори

10.12.2024 / 17:27
Україна має сама вирішувати, коли вона буде готова вести переговори про припинення війни.

Київ повинен розпочинати ймовірні переговори з рф з позиції сили. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє "Голос Америки".

Видання нагадує, що заява Барро прозвучала після тристоронніх переговорів обраного президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та лідером Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці в Парижі 7 грудня.

Зустріч відбулася за ініціативи Макрона й передувала участі трьох лідерів у церемонії відкриття відреставрованого Собору Паризької Богоматері.

Франція, Барро
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