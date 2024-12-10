Франція: Україна має сама вирішувати, коли вона буде готова вести переговори

Київ повинен розпочинати ймовірні переговори з рф з позиції сили. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє "Голос Америки".

Видання нагадує, що заява Барро прозвучала після тристоронніх переговорів обраного президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та лідером Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці в Парижі 7 грудня.

Зустріч відбулася за ініціативи Макрона й передувала участі трьох лідерів у церемонії відкриття відреставрованого Собору Паризької Богоматері.