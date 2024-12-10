Ламмі :Велика Британія негайно призупинить усю програмну підтримку грузинського уряду

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

Очільник зовнішньополітичного відомства назвав насильство щодо протестувальників і журналістів з боку грузинської влади такими, що шокують, а також наголосив, що це “неприйнятно” і “повинно бути припинено”.

“Ці дії підривають міжнародний авторитет Грузії і суперечать конституційному зобов’язанню Грузії щодо європейського майбутнього.

У світлі подій, що відбуваються, Велика Британія негайно призупинить усю програмну підтримку грузинського уряду, обмежить співпрацю в оборонній сфері та обмежить взаємодію з представниками уряду Грузинської мрії доти, доки не буде зупинено цей відхід від європейських демократичних норм і свобод”, – заявили у британському МЗС.

Водночас Девід Ламмі наголосив, що офіційний Лондон “продовжуватиме підтримувати народ Грузії у його праві обирати майбутнє своєї країни”.