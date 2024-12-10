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Ламмі :Велика Британія негайно призупинить усю програмну підтримку грузинського уряду

10.12.2024 / 18:30
Велика Британія призупиняє усю підтримку уряду Грузії через насильство грузинських протестувальників проти народу, що вийшов на протест проти влади.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

Очільник зовнішньополітичного відомства назвав насильство щодо протестувальників і журналістів з боку грузинської влади такими, що шокують, а також наголосив, що це “неприйнятно” і “повинно бути припинено”.

“Ці дії підривають міжнародний авторитет Грузії і суперечать конституційному зобов’язанню Грузії щодо європейського майбутнього.

У світлі подій, що відбуваються, Велика Британія негайно призупинить усю програмну підтримку грузинського уряду, обмежить співпрацю в оборонній сфері та обмежить взаємодію з представниками уряду Грузинської мрії доти, доки не буде зупинено цей відхід від європейських демократичних норм і свобод”, – заявили у британському МЗС.

Водночас Девід Ламмі наголосив, що офіційний Лондон “продовжуватиме підтримувати народ Грузії у його праві обирати майбутнє своєї країни”.

Ламмі
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