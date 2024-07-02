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МЗС Британії: Маємо здійснити зміни у відносинах з Європою та країнами глобального Півдня

08.07.2024 / 13:19
Британія має відновити взаємодію зі світовою спільнотою, здійснивши значні зміни у своїй політиці стосовно кліматичних змін, а також у відносинах з Європою та країнами глобального Півдня.

Про це заявив новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі в інтерв'ю The Guardian, пише УНН.

«Світ - це небезпечне розділене місце, і це складний геополітичний момент з величезними викликами для Британії, але я в захваті від проекту, який возз'єднує Британію зі світовим співтовариством», - сказав Ламмі

За його словами, протягом багатьох років Велика Британія була втягнута в "розмову, спрямовану всередину себе", оскільки наслідки референдуму про брекзит і роки важких зусиль з його імплементації поглинали політичну енергію.

«Британія повинна почати відновлювати зв'язки зі світом. Давайте залишимо роки брекзиту позаду. Ми не збираємося знову приєднуватися до єдиного ринку і митного союзу, але є багато чого, що ми можемо зробити разом. Я хочу бути абсолютно чітким: європейські країни - наші друзі», - сказав він.

МЗС Британії, Ламмі
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