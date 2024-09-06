Войти | Зарегистрироваться
22:57

понедельник,
16 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

МЗС Британії: Те, що робить путін, – це пускає пил в очі, він багато погрожує

16.09.2024 / 14:21
Глава МЗС Британії Девід Леммі вважає, що лідер рф владімір путін "пускає пил в очі", коли погрожує застосувати ядерну зброю.

Про це він сказав у інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі запитали, чи вважає він, що путін бреше про потенційне застосування ядерної зброї. Леммі відповів, що путін "пускає пил в очі".

"Я думаю, що те, що робить путін, – це пускає пил в очі (в оригіналі -  is throwing dust up into the air. – Ред.), він багато погрожує, такий його modus operandi", – зазначив міністр.

"Ми не можемо залишатися осторонь від імперіалістичного фашиста, який, по суті, хоче волею-неволею вторгатися в країни, і якщо ми дозволимо йому зробити це з Україною, повірте, він на цьому не зупиниться", – додав він.

Леммі також попросили прокоментувати прохання України отримати можливість використовувати далекобійну зброю для ударів по цілях в росії. На це він сказав, що важливо, аби союзники разом з президентом України Зеленським оцінили, що потрібно зараз.

Він також підкреслив, що "жодна війна не може бути виграна за допомогою однієї зброї".

Нагадаємо, переговори між главою уряду Британії Кіром Стармером і президентом США Джо Байденом в п’ятницю не привели до угоди про те, чи нададуть Лондон і Вашингтон відповідний дозвіл Києву, але подальші обговорення мають відбутися під час зустрічі в ООН на найвищому рівні пізніше цього місяця.

МЗС Британії, Леммі
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
16 сентября
15 сентября
14 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.