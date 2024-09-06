МЗС Британії: Те, що робить путін, – це пускає пил в очі, він багато погрожує

Про це він сказав у інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі запитали, чи вважає він, що путін бреше про потенційне застосування ядерної зброї. Леммі відповів, що путін "пускає пил в очі".

"Я думаю, що те, що робить путін, – це пускає пил в очі (в оригіналі - is throwing dust up into the air. – Ред.), він багато погрожує, такий його modus operandi", – зазначив міністр.

"Ми не можемо залишатися осторонь від імперіалістичного фашиста, який, по суті, хоче волею-неволею вторгатися в країни, і якщо ми дозволимо йому зробити це з Україною, повірте, він на цьому не зупиниться", – додав він.

Леммі також попросили прокоментувати прохання України отримати можливість використовувати далекобійну зброю для ударів по цілях в росії. На це він сказав, що важливо, аби союзники разом з президентом України Зеленським оцінили, що потрібно зараз.

Він також підкреслив, що "жодна війна не може бути виграна за допомогою однієї зброї".

Нагадаємо, переговори між главою уряду Британії Кіром Стармером і президентом США Джо Байденом в п’ятницю не привели до угоди про те, чи нададуть Лондон і Вашингтон відповідний дозвіл Києву, але подальші обговорення мають відбутися під час зустрічі в ООН на найвищому рівні пізніше цього місяця.