Колишні прем’єр та міністри оборони Британії закликали Стармера дозволити Україні бити по території рф

Як передає Укрінформ, про це йдеться в публікації The Sunday Times.

Колишні міністри оборони Грант Шаппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордонт, Ліам Фокс, а також Борис Джонсон застерегли Кіра Стармера, що будь-яке зволікання заохочуватиме путіна до посилення агресії.

На думку Воллеса, «єдиний реальний спосіб протистояти путіну – це бути сильними, об'єднаними й рішуче налаштованими довести справу до кінця». Своєю чергою Шаппс закликав Лондон діяти незалежно від рішень у Вашингтоні.

«Від самого початку цієї війни Британія без вагань взяла на себе лідерство та зробила крок уперед, коли інші вагалися, – зазначив Вільямсон. – Стармеру необхідно продемонструвати таке саме лідерство й рішучість. Якщо він цього не зробить, це буде невиконанням його обов'язків».

Водночас Мордонт зауважила, що бездіяльність лише підбадьорюватиме путіна: «Союзники України вже знають, що, не маючи можливості завдати удару по джерелах атак, українці не зможуть ні запобігти подальшому вбивству своїх громадян, ні поліпшити свої шанси».

За словами Фокса, «є невизначеність щодо реакції путіна, якщо Захід розв'яже Україні руки й дозволить їй належним чином боронитися». «Однак, мало хто знає, як відреагує жорстокий режим, якщо його незаконній і кривавій війні буде дозволено досягти успіху», – додав він.

Джонсон, який цими вихідними відвідав поранених ветеранів у центрах реабілітації в Києві, сказав, що від цих зустрічей «серце розривається», і поранень можна було б уникнути, якби дозвіл на використання ракет Storm Shadow на території росії було надано раніше.

«Немає жодних мислимих причин для зволікання, – наголосив експрем’єр. – Єдина людина, яка боїться ескалації, це володимир путін, і кожен день – це втрачена можливість врятувати життя й досягти справедливого завершення цієї війни».

Нагадаємо, у п'ятницю Стармер прилетів до Вашингтона, щоб обговорити з президентом Байденом прохання України про дозвіл на використання зброї британського та французького виробництва для ударів по росії. Однак зустріч, як зазначає видання, завершилася без жодних домовленостей.

Лідери двох країн також обговорили дані розвідки про те, що росія поділилася ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети.

Білий дім, за даними джерел, нібито дав зрозуміти, що займатиме «вичікувальну позицію» стосовно надання дозволу Україні, поки Зеленський представить свій «План перемоги».

Зазначається, що держсекретар Ентоні Блінкен прихильно ставиться до цього, але проти виступає радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Дозвіл на використання ракет Storm Shadow може бути надано і без згоди США, але це буде менш ефективним, оскільки для їх запуску ліпше послуговуватися саме американськими системами наведення, а не GPS.