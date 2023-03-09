На півночі Норвегії запрацювала база морської піхоти Британії

Про це повідомили ВМС Британії.

"Розташування бази ідеальне для стримування загроз у регіоні, вона розташована так, що Сполучене Королівство може швидко дати відповідь у разі необхідності захистити північний фланг НАТО та її близького союзника Норвегію", – зазначається у повідомленні відомства.

Там також додали, що "нова база для ведення арктичних операцій стане підмогою для британських загонів спецпризначення протягом 10 років у той час, як Сполучене Королівство наголошує на відданість завданню забезпечувати безпеку в Арктиці".

Зазначимо, що Норвегія відмовляється від створення постійних баз для іноземних військових, тому Camp Viking функціонуватиме тільки 10 років.

Цієї зими на базі дислокуватимуться близько однієї тисячі спецпризначенців.