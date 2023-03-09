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CNN: росія зменшує підтримку бойовиків групи "вагнер"

09.03.2023 / 14:26
Схоже, москва скорочує підтримку бойовиків групи "вагнер" у Бахмуті.

Найманці відчувають "снарядний дефіцит", передає CNN з посиланням на західних офіційних осіб.

Сили "вагнерівців" теж скорочуються.

"Частково відчай пригожина та його емоції пов'язані з тим, що він вважає, що у нього закінчуються не тільки людські ресурси, але й відтепер йому бракує російської артпідтримки, щоб компенсувати ці втрати", – кажуть офіційні особи.

Серед "вагнерівців" смертність значно вища, ніж у регулярних зс росії.

На Заході вважають, що Бахмут не має жодного стратегічного значення ні для росії, ні для України. Але візит президента Володимира Зеленського у грудні політизував ситуацію.

росіяни зайняли територію, але вона є "відкритою місцевістю – це не міські забудови. І там не було українських оборонних рубежів".

CNN, вагнер
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