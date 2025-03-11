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Буданов: росія прагне паузи у повномасштабній війні проти України, щоб відновити сили

11.03.2025 / 18:30
росія прагне паузи у повномасштабній війні проти України, щоб мати можливість відновити власні сили.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За словами Буданова, є всі ознаки того, що росіянам потрібна пауза у бойових діях проти України для відновлення власних сил.

Зокрема, росіяни вже вийшли на максимальні обсяги свого військового виробництва. На його думку, більше неможливо виробити, ніж є зараз.

Як зазначив Буданов, один день війни проти України обходиться росії приблизно в $1 млрд, тобто йдеться про 41% від офіційного державного бюджету.

Він звернув увагу, що росіянам доводиться витрачати власні гроші, на відміну від України. Буданов зазначив, що Україна має  партнерів у цьому сенсі.

Буданов
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