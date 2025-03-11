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Джозвяк: Угорщина вимагає скасувати санкції щодо вісьмох осіб в обмін на їх продовження проти рф

11.03.2025 / 15:23
Угорщина нібито вимагає скасування російських санкцій ЄС щодо восьми осіб в обмін на те, що перестане блокувати чергове продовження санкцій.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х в понеділок, 10 березня.

За його словами, Угорщина у перемовинах в ЄС стосовно продовження персональних санкцій, накладених на близько 2400 фізосіб і компаній у відповідь на війну росії проти України, вимагає виключити зі списків вісім осіб в обмін на згоду щодо їхнього продовження для решти.

У зустрічній пропозиції запропонували скасувати санкції стосовно чотирьох інших осіб. 

Угорщина є наразі єдиною державою, яка блокує продовження санкцій. У Євросоюзі не виключають, що Угорщина заблокує продовження санкцій проти рф, термін яких спливає 15 березня.

Джозвяк
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