Джозвяк: Угорщина вимагає скасувати санкції щодо вісьмох осіб в обмін на їх продовження проти рф

Про це повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х в понеділок, 10 березня.

За його словами, Угорщина у перемовинах в ЄС стосовно продовження персональних санкцій, накладених на близько 2400 фізосіб і компаній у відповідь на війну росії проти України, вимагає виключити зі списків вісім осіб в обмін на згоду щодо їхнього продовження для решти.

У зустрічній пропозиції запропонували скасувати санкції стосовно чотирьох інших осіб.

Угорщина є наразі єдиною державою, яка блокує продовження санкцій. У Євросоюзі не виключають, що Угорщина заблокує продовження санкцій проти рф, термін яких спливає 15 березня.