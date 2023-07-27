Войти | Зарегистрироваться
07:49

пятница,
28 июля
Онлайн
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
Країна
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Джозвяк: Будапешт домігся скасування санкцій проти 3 осіб

27.07.2023 / 14:21
Посли ЄС у середу продовжили на шість місяців заморожування активів та заборону на видачу віз 1800 фізичним і юридичним особам за підрив росією територіальної цілісності України, при цьому Будапешт домігся скасування санкцій проти 3 осіб.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За інформацією Джозвяка, зусиллями Угорщини із санкційного списку "вдалося видалити три другорядні особи". При цьому спочатку угорська сторона хотіла вилучити дев'ятьох осіб, але це їй не вдалося.

Угорщина регулярно виставляє ЄС вимоги послабити антиросійські санкції чи вилучити конкретних осіб із санкційних списків. Раніше російський патріарх кирил не потрапив до санкційного списку ЄС через спротив Угорщини.

Ще у грудні 2022 року від Будапешта лунали вимоги провести оцінку впливу запроваджених санкцій.

Нагадаємо, 30 червня лідери ЄС вирішили ще на шість місяців продовжити економічні санкції, запроваджені у зв’язку з агресивною війною рф проти України. Угорщина погодилася дати "зелене світло", враховуючи оцінку Єврокомісією санкцій, яка невдовзі очікується.

Джозвяк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 июля
26 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.