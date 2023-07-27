Пентагон: США завжди підтримуватимуть рівень своєї готовності, одночасно маючи можливість допомогти Україні

Про це на брифінгу заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона зазначила, що швидке постачання зброї ЗСУ вплинуло на американську оборонно-промислову базу, однак уряд "впевнений в тому, що має".

"Ми продовжуємо працювати з оборонно-промисловим комплексом, щоб збільшити виробництво, а також співпрацюємо з нашими союзниками та партнерами для збільшення наших запасів", - вказала Сінгх.

Представник Пентагону додала, що кожен пакет військової допомоги формується колегіально.

"Ми проводимо зустрічі, на яких наші служби можуть зауважити, що вони мають на своїх полицях, а потім, звісно, держсекретар і міністр оборони мають розмови з президентом і Білим домом", - пояснила вона.

Заступник прессекретаря наголосила, що США "завжди підтримуватимуть рівень своєї готовності, одночасно маючи можливість допомогти Україні".

"Одна з речей, яку продовжує повторювати президент і держсекретар, це те, що ми з Україною надовго. Тому ми продовжуємо оцінювати, що можемо надати, не опускаючись нижче рівня нашої готовності", - підкреслила Сінгх.