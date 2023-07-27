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ЄК розпочала розслідування щодо компанії Microsoft на предмет несправедливої конкуренції

28.07.2023 / 14:21
Європейська комісія в четвер оголосила про початок розслідування щодо компанії Microsoft на предмет несправедливої конкуренції її програми Teams із іншими додатками для відеоконференцій.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, яке цитує "Європейська правда".

Розслідування в ЄС ініціювала подана ще у 2020 році скарга компанії Slack Technologies, розробника іншого популярного сервісу обміну повідомленнями Slack.

Вона стверджувала, що Microsoft зловживає своїм панівним становищем для усунення конкуренції на ринку сервісів для відеоконференцій, інтегрувавши Teams до свого офісного пакета Office. Офіційно такий крок пояснювався підвищенням продуктивності сервісу.

"Єврокомісія занепокоєна тим, що корпорація Microsoft може надавати Teams перевагу в розповсюдженні, не надаючи клієнтам вибору, чи включати доступ до цього продукту під час передплати на свої пакети для підвищення продуктивності", – зазначають у виконавчому органі ЄС.

У зв’язку з цим там почали перевірку на предмет порушення статті 102 Договору про ЄС щодо заборони зловживання панівним становищем компаній.

Європейський Союз активно посилює контроль над великими технологічними компаніями, стверджуючи, що їхнє домінування ставить під загрозу персональні дані європейських користувачів, а також поширення дезінформації.

До 25 серпня має набути чинності Акт ЄС про цифрові послуги, який накладає серйозні зобов'язання на те, як найбільші світові платформи поводяться зі свободою слова.

Microsoft, Єврокомісія, Slack Technologies, Slack, Teams
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