Аssociated Press: Наступний пакет оборонної допомоги від США для України може сягнути $1,25 млрд

Зазначається, що США готуються оголосити про надання Україні пакета військової допомоги на загальну суму $1,25 млрд. Це станеться в рамках зусиль адміністрації президента Джозефа Байдена надати Києву якомога більше допомоги до відходу від влади 20 січня.

За інформацією видання, великий пакет допомоги включає значну кількість боєприпасів, зокрема для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) і системи протиповітряної оборони (ППО) HAWK.

Крім того, як розповіли офіційні особи, до пакета також увійдуть ракети Stinger і артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Тим часом, американські чиновники на умовах анонімності розповіли про очікування, що відповідне оголошення відбудеться в понеділок, 30 грудня.