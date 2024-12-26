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Шмигаль розповів, скільки коштів отримала Україна через проєкти Світового банку

27.12.2024 / 16:25
Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, кошти будуть спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.

Зокрема:

  • 602 млн доларів надано в межах проєкту INSPIRE на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення.
  • 400 млн доларів за програмою SURGE на фінансування відновлення та стійкості України.
  • 250 млн доларів за проєктом RISE на розвиток приватного сектору.
  • 220 млн доларів у межах проєкту THRIVE задля підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я. 
  • 200 млн доларів — проєкт LEARN для розбудови безпечного й комфортного освітнього середовища.

Також Україна залучила 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії в межах програми Світового банку на підтримку реформ, повідомляє Мінфін України. Зазначається, що цей транш надійшов в межах програми за другою позикою на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Second Growth Foundations Development Policy Loan - DPL).

Фінансування складається з 567 млн доларів під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) та 483 млн доларів під гарантії уряду Великої Британії.

Шмигаль, Світовий банк
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