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Україна отримає від Швеції найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення росії

31.01.2025 / 15:23
Швеція передасть Україні найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення росії. Його вартість становить 13,5 млрд шведських крон - майже 1,3 млрд доларів.

Про це повідомив уряд Швеції у четвер, 30 січня.

"Цей пакет посилить длекобійні можливості України. Швеція планує пожертвувати близько 1 млрд шведських крон, щоб Україна могла виробляти ракети дальньої дії та безпілотники", - йдеться у повідомленні.

Пакет також включає збільшення удвічі - до 32 одиниць - переданих бойових катерів (CB 90) і протитанкової зброї, та інвестиції для підтримки оборонної промисловості України.

Загалом новий пакет допомоги складається з восьми компонентів, найбільшим з яких є різноманітні закупівлі новітнього обладнання, переважно шведської та інших європейських оборонних галузей, для передачі Україні:

  • закупівлі для безоплатної передачі на 5,9 млрд крон;
  • фінансові пожертви на 2,8 млрд крон;
  • пожертвування обладнання від Збройних сил Швеції з відповідними закупівлями на заміну на суму близько 3,3 млрд крон (146 вантажівок; ще 16 катерів CB 90; 23 станції озброєння для військово-морського використання; 1 млн боєприпасів калібру 12,7-мм; 1500 протитанкових ракет TOW; 200 одиниць протитанкової зброї, включаючи навчальне обладнання; піхотне спорядження для індивідуального солдатського та групового спорядження; засоби індивідуального захисту від РХБЯ-загроз);
  • послуги через Шведське агентство оборонних досліджень (FOI) і Шведський університет оборони (FHS) вартістю близько 180 млн крон;
  • навчання вартістю 650 млн крон (фінанси для підтримки підготовки Збройних сил для низки різноманітних навчальних ініціатив протягом 2025 року, наприклад Interflex, яка проводить базову підготовку українських військових);
  • рішення про постачання вартістю 400 млн шведських крон (включає різні види заходів з технічного обслуговування вже наданого шведського обладнання).

У Міноборони Швеції зазначили, що це вже 18 пакет військової допомоги Україні. Таким чином загальна сума наданих пакетів від початку повномасштабного вторгнення Росії складає близько 61,9 млрд шведських крон - понад 5,6 млрд доларів.

Швеція
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