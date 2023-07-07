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Бербок визнала недоліки зовнішньої політики Берліна щодо росії
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Столтенберг: Швеція не зможе вступити до НАТО на саміті у Вільнюсі
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Гриценко: Тотальна поразка росії у війні з Україною невигідна КНР
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Мелоні: Рим виступає за потребу реальних гарантій безпеки Києву
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Громов: росія спроможна виробляти близько 100 ракет за місяць
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15:23
Гетманцев: Ринок контрафактної кави в Україні сягає 30%
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17:27
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Мінекономіки: Взяти іпотечний кредит за програмою під 7% українці зможуть з 1 серпня
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Шмигаль: Ситуація з пальним в Україні є контрольованою
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У Мінагрополітики розповіли, скільки сільгоспземлі було продано
- 15:23
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10 способов применения химического источника света при выживании20.06.2023 / 20:19В современных реалиях людям нужно быть готовым к любым ситуациям. Поэтому лучше заранее запастись нужными аксессуарами, которые помогут выжить. Один из таких предметов – это химический источник света (ХИС) https://paramedic.ua/radiation-help/da-budet-svet/. Рассмотрим, что это такое и 10 способов применения ХИС при выживании.Последние новости рубрики
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Игровые наушники с объемным звуком 7.1: стоит ли переплачивать03.07.2023 / 11:18
Що таке VPS/VDS сервер і як він може допомогти вашому бізнесу03.06.2023 / 00:48VPS (Virtual Private Server) та VDS (Virtual Dedicated Server) – це віртуальні сервери. VPS розділений між кількома клієнтами та дозволяє заощадити кошти, водночас ресурси можна докуповувати, якщо проєкт зростатиме. VDS корисний для компаній, які не хочуть залежати від «сусідів» – інших клієнтів. Як і VDS-, так і VPS-сервер повністю симулюють роботу окремого фізичного сервера. Водночас віртуальний сервер завжди має гарантований мінімум потужностей, що не змінюється від навантаження на інші сайти на фізичному сервері.Последние новости рубрики
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В росії вийшов новий "підручник історії" для промивання мізків школярам29.05.2023 / 17:28
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