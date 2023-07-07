Столтенберг: Швеція не зможе вступити до НАТО на саміті у Вільнюсі

Як повідомляє РБК-Україна, про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Що можливо, і чого ми всі добиваємося, то це позитивного рішення на саміті, де Туреччина ясно дасть зрозуміти, що готова ратифікувати угоду", - заявив Столтенберг.

За його словами, після цього робота щодо членства Швеції в НАТО все ще триватиме.

Він також зазначив, що обговорюватиме вступ Швеції до Альянсу на цих вихідних і під час переговорів з прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, які пройдуть у понеділок, 10 липня.

"Але, звичайно, ратифікація в турецькому парламенті відбудеться не раніше понеділка, але ми можемо ухвалити важливі політичні рішення. Щоб це сталося, ми наполегливо працюватимемо зараз і до понеділка", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, Швеція ще минулого року подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Її ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Туреччина блокує вступ країни до Альянсу, оскільки вважає, що Стокгольм нібито приховує курдські групи, які "є терористами".

Швеція очікувала, що вона зможе стати частиною НАТО до саміту, але цього поки що так і не сталося. При цьому Ердоган наголошував, що він "не відповідатиме очікуванням Швеції".