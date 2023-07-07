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Гриценко: Тотальна поразка росії у війні з Україною невигідна КНР

07.07.2023 / 10:12
Китай зацікавлений у збереженні режиму свого ідеологічного союзника володимира путіна в умовному протистоянні із Заходом, а відтак тотальна поразка росії у війні з Україною невигідна КНР.

Таку думку висловила головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко під час панельної дискусії «Велика зовнішньополітична гра Китаю», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогоднішній день політика Китаю щодо росії полягає в тому, щоб підтримувати режим (путіна – ред.) невійськовим шляхом, тобто фінансовими, економічними інструментами і так далі, для того, аби допомогти режиму (росії – ред.) вижити в умовах санкційного тиску, в умовах ізоляції; для того, аби зберегти цей антизахідний режим. Хто там буде його очолювати – немає різниці, головне, щоб це був ідеологічно антизахідний режим», - сказала експерт.

У цьому контексті вона зауважила, що росія для Китаю на сьогоднішній день є ідеологічним союзником в умовному протистоянні із Заходом.

На думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, Китай не зацікавлений у тому, щоб у росії прийшов до влади новий уряд, який почав би відроджувати «всю цю риторику щодо «відкриття» росії для Заходу, щодо нової Європи від Лісабона до Владивостока».

«Це абсолютно невигідно для Китаю, це, в принципі, (для КНР – ред.) катастрофа», - вважає експерт.

Китай, Гриценко
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