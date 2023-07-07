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Мелоні: Рим виступає за потребу реальних гарантій безпеки Києву

06.07.2023 / 14:21
Позиції Польщі та Італії збігаються щодо України, Рим виступає за потребу реальних гарантій безпеки Києву.

Про це заявила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні під час візиту до Варшави у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky TG24.

"У часи кризи ми повинні бути єдиними. Починаючи з України, щодо якої італійська та польська позиції збігаються. Ми не можемо прийняти російську агресію проти України і зробимо все можливе, щоб зупинити її", – сказала Мелоні.

Вона додала, що Італія буде продовжувати стояти поруч з Україною, підтримуючи її на всіх напрямках.

"Ми погоджуємося з Польщею щодо необхідності реальних гарантій безпеки для України. Більше того, конфлікт несе з собою доміно наслідків, на які Європа повинна дати відповіді", – зауважила Мелоні.

За даними німецького видання FAZ, угода про гарантії безпеки для України може бути підписана до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Мелоні
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