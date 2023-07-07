Громов: росія спроможна виробляти близько 100 ракет за місяць

Як пишуть Українські новини, про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов в інтерв'ю "Укрінформу".

"За нашими оцінками, за місяць російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет, у тому числі понад 10 одиниць для ОТРК "Іскандер", до 30 одиниць – морського базування "Калібр" та до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включаючи гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал", – сказав Громов.

Він зазначив, що росії вдається зберігати темпи виробництва ракет, а за окремими зразками озброєння – підвищити їх. За його словами, це пов'язано з переходом російських підприємств на цілодобовий режим роботи, а також із використанням елементної бази, що закуповується в обхід санкцій.

Крім того, держава-агресорка використовує значну кількість безпілотників різних типів.

"Зокрема, від Ірану росія отримала до 1800 дронів типу "Шахед", з яких застосовано під час бойових дій близько 1600 одиниць, залишок – понад 200 одиниць. Запаси цих БпЛА постійно поповнюються шляхом постачання з Ірану. Крім того, рф досягла з цією країною домовленостей про будівництво заводу з виробництва дронів типу "Шахед" на території Татарстану, в районі на відстані 10 км від Казані", – розповів Громов.

Він також наголосив, що ворог активно застосовує ударні БпЛА власної розробки типу "Ланцет". За його словами, усього було виготовлено до 900 одиниць цих апаратів, з яких 850 застосовані в зоні бойових дій. Відповідно, їх залишок наразі становить близько 50 БпЛА.

"Але слід зазначити, що внаслідок економічних санкцій Заходу та через відсутність доступу до сучасних технологій технологічні можливості противника з виробництва сучасних дронів залишаються обмеженими", – підкреслив Громов.