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Громов: росія спроможна виробляти близько 100 ракет за місяць

06.07.2023 / 12:16
Військово-промисловий комплекс (ВПК) держави-агресорки російської федерації спроможний виробляти близько 100 ракет за місяць.

Як пишуть Українські новини, про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов в інтерв'ю "Укрінформу".

"За нашими оцінками, за місяць російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет, у тому числі понад 10 одиниць для ОТРК "Іскандер", до 30 одиниць – морського базування "Калібр" та до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включаючи гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал", – сказав Громов.

Він зазначив, що росії вдається зберігати темпи виробництва ракет, а за окремими зразками озброєння – підвищити їх. За його словами, це пов'язано з переходом російських підприємств на цілодобовий режим роботи, а також із використанням елементної бази, що закуповується в обхід санкцій.

Крім того, держава-агресорка використовує значну кількість безпілотників різних типів.

"Зокрема, від Ірану росія отримала до 1800 дронів типу "Шахед", з яких застосовано під час бойових дій близько 1600 одиниць, залишок – понад 200 одиниць. Запаси цих БпЛА постійно поповнюються шляхом постачання з Ірану. Крім того, рф досягла з цією країною домовленостей про будівництво заводу з виробництва дронів типу "Шахед" на території Татарстану, в районі на відстані 10 км від Казані", – розповів Громов.

Він також наголосив, що ворог активно застосовує ударні БпЛА власної розробки типу "Ланцет". За його словами, усього було виготовлено до 900 одиниць цих апаратів, з яких 850 застосовані в зоні бойових дій. Відповідно, їх залишок наразі становить близько 50 БпЛА.

"Але слід зазначити, що внаслідок економічних санкцій Заходу та через відсутність доступу до сучасних технологій технологічні можливості противника з виробництва сучасних дронів залишаються обмеженими", – підкреслив Громов.

ракети, Громов
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