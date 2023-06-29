шойгу обіцяє надати десантні кораблі для переправи людей в Крим

Про це у вівторок, 4 липня, на своєму Telegram-каналі повідомило російське пропагандистське агентство риа новости з посиланням на міністра транспорту рф віталія савельєва під час наради.

Урядовець розповів, що зранку він провів переговорив із міністром оборони рф сергієм шойгу, і той пообіцяв "надати в разі потреби два великі десантні кораблі, кожен з яких бере по 40 автомобілів".

"Якщо вони робитимуть по п'ять рейсів на добу, це ще по 200 автомобілів кожен десантний корабель, тобто загалом 1000 автомобілів зможемо перевозити по переправі", - стверджує російський чиновник.

На цій нараді також був присутній президент рф володимир путін.