росія: Підстав для подальшого продовження "чорноморської ініціативи" немає

Про це йдеться в заяві на сайті мзс росії, яку цитує "Європейська правда".

російське зовнішньополітичне відомство стверджує, що "зернова угода" перетворилась у "суто комерційне вивезення українського продовольства в "ситі" країни", тоді як ситуація з постачанням продовольства й добрив із росії "продовжувала деградувати".

Жодна з висунутих раніше москвою вимог – приєднання пов’язаного з кремлем банку до системи SWIFT, зняття санкцій на запчастини для сільгосптехніки, відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" тощо – не була виконана, нарікає російське мзс.

"У цих умовах очевидно, що підстав для подальшого продовження "чорноморської ініціативи", яка закінчується 17 липня, немає", – констатує відомство.

Нагадаємо, в середині травня, незважаючи на погрози росії вийти з угоди, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена ще на два місяці.