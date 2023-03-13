ООН про зернові ініціативи: Ця угода занадто важлива, щоб не відбутися

"Ця угода занадто важлива, щоб не відбутися. Це важливо і для народу України, аграріїв, які постраждали від цієї війни, і для всього світу. Вплив Чорноморської зернової ініціативи на зниження світових цін на продовольство очевидний, і, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), ціни на продовольство почали знижуватися після того, як перше судно вийшло з Одеського порту в серпні минулого року. Тому ООН продовжуватиме робити все можливе для збереження цілісності цієї угоди і забезпечувати її безперервність", - сказав Абреу в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

В УКГС знову наголосили, що Організація Об'єднаних Націй залишається повністю відданою Чорноморській зерновій ініціативі та виступає за її безперервність.

Раніше віцепрем'єр-міністр - міністр відновлення Олександр Кубраков заявив, що угода про "зернову ініціативу" передбачає щонайменше 120 днів продовження, тож позиція росії продовжити угоду лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН.

"Чекаємо на офіційну позицію ООН і Туреччини, як гарантів ініціативи", - зазначив віцепрем'єр.

Представник генсека ООН Стефан Дюжаррік на запитання про озвучену російською стороною можливість продовження угоди на 60 днів сказав, що не буде "вдаватися до деталей просто зараз". Він додав, що інформація про позицію ООН з цього питання, ймовірно, надійде з Женеви, де сьогодні відбулися переговори представників ООН і рф щодо "зернової ініціативи".

Продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, згідно з якою українське зерно постачають із порту "Одеса", обговорювали 8 березня на зустрічі президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша.

Поки що її дію погоджено до 18 березня 2023 року. рф неодноразово наполягала на розблокуванні в рамках ініціативи експорту її мінеральних добрив.