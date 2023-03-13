Рекрутинговые агентства: что это и как они работают

Самостоятельный поиск персонала зачастую оканчивается неудачей. На это существует немало причин: недостаток опыта, отсутствие доступа к специальным порталам, нехватка времени. Именно поэтому руководители IT-компаний часто обращаются в рекрутинговое агентство. Что это такое и почему сотрудничать с такой организацией достаточно выгодно, мы расскажем в сегодняшней статье.

Что такое рекрутинговое агентство?

Это компания, оказывающая услуги по поиску и подбору персонала. В таких организациях работают специалисты, которые могут найти любых сотрудников для вашей фирмы. Рекрутеры могут заниматься первичным поиском – создавать текст вакансии, публиковать его на порталах, рассматривать резюме или вести кандидата вплоть до оффера.

У рекрутинговых агентств есть свои базы данных и методы поиска, поэтому для вас могут найти даже узкопрофильных специалистов. Кроме этого, вакансии закрываются достаточно быстро.

Причины, почему компании обращаются к рекрутинговым агентствам

Компании-заказчики обращаются в рекрутинговые агентства по разным причинам. Наиболее распространенные – это:

Если в компании нет внутреннего отдела рекрутинга. В таком случае обязанность подбора специалиста падает на HR, у которого зачастую не хватает времени или навыков для такой работы. Необходимость найти «редкого специалиста». У рекрутингового агентства есть много возможностей для того, чтобы найти нужного человека. Специалисты даже могут переманить нужного сотрудника из компании-конкурента. Когда нужно быстро закрыть вакансию. Хорошие рекрутинговые агентства предоставляют первые результаты поиска уже через несколько дней работы. Если нужно набрать много людей. Рекрутинговые агентства также справятся с такой работой быстро – каждый сотрудник займется подбором определенного специалиста. Когда нужно сэкономить бюджет. На первый взгляд может показаться, что это абсурд. Однако если вы планируете заниматься подбором персонала серьезно, вам необходимо будет оплатить доступ ко многим площадкам и базам данных. Однако эти затраты могут оказаться пустыми: если у вас навыков подбора персонала, вы можете и не найти нужного специалиста. У рекрутингового агентства уже есть доступ и опыт, поэтому вы существенно сэкономите. Когда HR нужен отдых. Многие менеджеры могут совмещать свою работу с рекрутингом, однако это создает дополнительную нагрузку. HR из-за этого вынуждены работать сверхурочно, не могут взять дополнительный выходной или пойти в отпуск. Чтобы дать менеджерам отдохнуть, можно обратиться в рекрутинговое агентство.

Также работодатели обращаются в агентство, чтобы получить консультацию по средним зарплатам на рынке, узнать причину частых отказов или разобраться с другими проблемами.

Плюсы и минусы рекрутинговых агентств

Чтобы понять, нужно ли вам обращаться в рекрутинговое агентство, рассмотрите их плюсы и минусы.

Преимущества организаций:

обширные знания и опыт в поиске кандидатов;

могут найти редкого специалиста;

работают быстро и профессионально;

нацелены на результат;

над вашим запросом могут работать сразу несколько человек;

отбор специалистов проходит в несколько этапов;

рекрутеры хорошо разбираются в IT-тематике;

по просьбе заказчика соблюдается конфиденциальность.

Обращаясь в рекрутинговое агентство, вы заключаете договор, где согласовываете и прописываете все нюансы подбора персонала, включая сроки.

Недостатки организаций:

не знают вашу корпоративную культуру;

подобранные кандидаты могут не подойти заказчику;

вакансия не закрыта вовремя.

Отметим, что такие ошибки допускают неопытные и недобросовестные агентства – с хорошими организациями проблем обычно не возникает.

Сотрудничество с рекрутинговыми агентствами обычно взаимовыгодное. Важно выбрать компанию с хорошей репутацией, которая сможет удовлетворить все ваши пожелания.