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Держстат: Реальний ВВП України в четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4%

14.03.2023 / 16:32
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4% порівняно з четвертим кварталом 2021 року після падіння на 30,8% у третьому кварталі, 37,2% - у другому і 15,1% - у першому.

Таку оперативну оцінку оприлюднила Державна служба статистики в понеділок.

Згідно з даними, порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП у четвертому кварталі минулого року зменшився на 4,7%.

Держстат не наводить попереднього показника динаміки ВВП загалом за 2022 рік.

За даними відомства, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, його номінальний обсяг становив 5 трлн 450,8 млрд грн, або приблизно $200 млрд.

Мінекономіки на початку січня оцінювало падіння реального ВВП України за підсумками 2022 року на рівні 30,4% [±2%] за оцінки падіння в четвертому кварталі на 35,5% [ ±2%].

НБУ наприкінці січня також оцінив спад ВВП у 2022 році в 30,3%, зокрема в четвертому кварталі - у 35%.

Источник: Интерфакс-Украина
ВВП, Держстат
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