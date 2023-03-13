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Стало відомо, які категорії українців можуть отримати доплати до пенсії

13.03.2023 / 15:41
Пенсійна система передбачає низку доплат та надбавок до пенсії. Так, частина пенсіонерів може отримувати вікові доплати, інші – за донорство, а є й такі, кому до пенсії додають гроші за те, що вони мешкають у певній місцевості.

Видання на "На пенсії" розповіло, які документи потрібні та як оформити цю надбавку до пенсії.

Йдеться про українців, які мешкають у гірських населених пунктах. Так, наприклад, лише у Закарпатській області, за даними місцевого обласного Пенсійного фонду, із 250 тисяч пенсіонерів понад 50 тисяч проживають у гірській місцевості та отримують доплату до пенсії.

Але надбавка належить не лише тим, хто постійно проживає в таких населених пунктах, а й пенсіонерам-переселенцям, які через війну змушені були перебратися до гірської місцевості.

Щоб отримувати надбавку, пенсіонери мають набути статусу мешканця на території гірського населеного пункту та отримати посвідчення. Для цього необхідно звернутися до місцевих органів влади або до Центру надання адміністративних послуг. Відповідно до закону “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, розмір державних пенсій, стипендій та всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які набули статусу працюючого, що проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірничого, збільшується на 20%.

А це означає, що можна отримувати пенсію на 20% більше. Наприклад, якщо ваша пенсія становить 3000 гривень, то вам додатково належить ще 600 гривень зверху.

пенсія, доплати
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