Войти | Зарегистрироваться
07:09

среда,
13 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

У Мінсоцполітики роз’яснили, скільки страхового стажу необхідно для призначення пенсії за віком у 2024 році

12.12.2023 / 12:16
Міністерство соціальної політики роз'яснило, скільки страхового стажу необхідно для призначення пенсії за віком у 2024 році.

Про це Мінсоцполітики повідомило у Facebook, передають Українськi Новини.

Міністерство зазначає, що кожен українець і українка може вийти на пенсію після того, як йому або їй виповниться 60 років.

У 2023 році у більшості випадків (крім визначених законодавством винятків) право на це мають люди, чий страховий стаж є більшим за 30 років. Проте до 2028 року він щорічно змінюватиметься.

Мінсоцполітики наголошує, що страховий стаж  - це не той період, упродовж якого людина фактично працювала, а той, протягом якого роботодавець сплачував за неї до Пенсійного фонду. Значення має і сума відрахувань. Періоди трудової діяльності (робота, військова служба тощо), набуті людиною до 1 січня 2004 року, також включаються (зараховуються) до страхового стажу.

Тож скільки страхового стажу необхідно для призначення пенсії за віком у 2024 році?

Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" тривалість страхового стажу, що дає право призначити пенсію за віком у 2024 році, становить:

  • після досягнення віку 60 років - не менше 31 року;
  • після досягнення віку 63 роки - не менше 21 року;
  • після досягнення віку 65 років - не менше 15 років.
Мінсоцполітики, пенсія, страховий стаж
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 декабря
11 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.