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Зеленський про переговори з путіним: Неможливо домовлятися з тим, хто не зацікавлений в мирі

12.12.2023 / 13:19
Президенту України Володимиру Зеленському під час інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ задали питання про переговори з російським диктатором путіним. На це він відповів, що неможливо домовлятися з тим, хто не зацікавлений в мирі.

Про це інформує УНН.

"Перш за все йому не потрібен мир. Коли ми хочемо вирішити якусь проблему ми повинні зрозуміти, що це потрібно всім сторонам",- сказав Володимир Зеленський та нагадав про заяви путіна не нападати на Україну після окупації Криму і частини Донбасу в 2014 році. Це вкотре доводить, що всі слова диктатора - брехня.

"Він не зацікавлений в незалежній Україні і це факт. Йому потрібна Україна, як частина російської федерації",- сказав президент та підсумував: "Що йому (путіну-ред.) поставити на компроміси? Я не можу торгувати людьми. І з ким? З людиною, слово якої варте нічого. Це не гарантії".

Володимир Зеленський зазначив, що він не може сідати за стіл переговорів з декількох причин і найважливіша з них – це небажання путіна закінчувати війну. "Він не хоче ніякого діалогу, він не хоче зупинити війну. Для нього сьогодні зупинити війну це просто два слова по телефону. Два слова сказати своїм військам",- наголосив президент.

А Україна в свою чергу не може відмовитись від своїх територій, бо, по-перше на окупованих територіях залишилося багато українців, права і свободи яких, згідно конституції, влада України має захищати. По-друге, після усіх неправдивих заяв російського диктатора, його словам та гарантіям немає довіри.

Зеленський
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