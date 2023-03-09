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Мінсоцполітики: Отримання матеріальної допомоги громадянами за кордоном не є підставою позбавлення їх пенсій

11.03.2023 / 13:21
Отримання матеріальної допомоги громадянами поза межами України не є підставою для позбавлення їх пенсійних виплат.

Як передає Укрінформ, таке роз’яснення надали в Міністерстві соціальної політики.

«Українські пенсіонери, які наразі опинилися за кордоном, ставлять питання: чи не є отримання матеріальної допомоги поза Україною приводом для позбавлення їх пенсії. Відповідаємо: призначені в Україні пенсії виплачуються за правилами, визначеними українським законодавством», - йдеться в повідомленні.

В Мінсоцполітики підкреслили, що в разі виплати пенсії на банківський рахунок, в момент зарахування кошти стають власністю особи, і вона має право використовувати їх на власний розсуд.

Зазначається, що законодавство не ставить виплату пенсій у залежність від того, чи одержує людина матеріальну допомогу за кордоном.

Мінсоцполітики, пенсії
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