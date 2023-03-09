У "Дію" повертаються штрафи, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень

"Штрафи автофіксації повертаються в застосунок Дія", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Якийсь час сервіс не працював, тому що оплату штрафів переводили на нові реквізити. Це було потрібно, щоб кошти надходили до місцевих бюджетів, а не на єдиний рахунок, як раніше. Доопрацювання успішно завершено", - повідомив Федоров.

Міністр додав, що в застосунок "Дія" підтягнуться всі штрафи за період, поки сервіс був недоступний".