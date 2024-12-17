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Українцям нагадали, як перевірити кадастровий номер земельної ділянки

19.12.2024 / 18:30
Кожен шматок землі в Україні має унікальний ідентифікатор – кадастровий номер. Це своєрідний паспорт для землі, який містить всю необхідну інформацію про неї.

Факти ICTV дізнавалися, як можна перевірити кадастровий номер земельної ділянки.

Цей номер є основою для державної реєстрації права власності на земельну ділянку. Завдяки йому ведеться облік, інформація щодо характеристик та власників. При купівлі-продажу, даруванні, спадкуванні та інших операціях з землею кадастровий номер є обов’язковим. 

Відсутність кадастрового номера свідчить про те, що ділянка не пройшла державну реєстрацію і не внесена до Державного земельного кадастру. Отже продати, подарувати, заставити таку землю неможливо, оскільки вона не має офіційного статусу.

Як перевірити кадастровий номер земельної ділянки:

  • Знайдіть номер, який вказаний у документах на землю (державний акт, витяг з Державного земельного кадастру).
  • Зайдіть на сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та введіть цифри у пошукову строку Публічної карти і натисніть Enter.
  • Система покаже точне місцезнаходження ділянки на мапі, її площу, цільове призначення (наприклад, для ведення особистого селянського господарства, будівництва житлового будинку) та інші важливі дані.

Перевірити місце розташування земельної ділянки, а також її призначення, використовуючи номер, можна на сайті Опендабот:

Для цього необхідно ввести цифрову комбінацію у Публічну кадастрову карту України та натиснути значок пошуку. 

Після цього ви отримаєте карту з позначенням земельної ділянки, а також усю інформацію щодо її призначення.

Що можна дізнатися за допомогою кадастрової карти:

  • точне місцезнаходження ділянки на мапі;
  • площу ділянки;
  • цільове призначення;
  • наявність обмежень у використанні;
  • інформацію про власника (для державних і комунальних земель).

Як перевірити ділянку, якщо немає кадастрового номера

За відсутності номера, можна спробувати знайти землю за її адресою. Для цього потрібно ввести область, район, населений пункт і приблизне місцезнаходження. Однак цей спосіб може бути менш точним.

Ви зможете переконатися, що саме ви є власником цієї ділянки. Можливо, ви знайдете помилки у документах або дізнаєтесь про обмеження у використанні землі.

Інформація про ділянку допоможе у плануванні будівництва, продажу або інших операцій з нерухомістю.

земельна ділянка, кадастровий номер
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