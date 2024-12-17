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У ЄС хочуть обмежити пересування російських дипломатів

19.12.2024 / 14:21
Європейські посадовці обговорюють можливі обмеження на пересування російських дипломатів у країнах Європейського Союзу.

Про це стало відомо румунському порталу Digi 24 від джерел, передає "Європейська правда".

Йдеться про дискусії, які відбуваються в контексті підозр щодо втручання росії у внутрішні справи країн Європейського Союзу або у вибори в різних формах, і особливо після президентських виборів у Румунії.

Влада в Бухаресті вже обговорила це питання з партнерами по НАТО, а також з представниками країн Східного флангу.

Джерела в Міністерстві закордонних справ кажуть, що до уваги береться ситуація з російськими дипломатами на європейській території, а точніше, чи варто обмежувати їхнє пересування.

Відразу після президентських виборів у Румунії Сполучені Штати попередили про наслідки, які матиме віддалення Румунії від Заходу, звинувативши росію у втручанні у румунський виборчий процес. У відповідь посол росії в Бухаресті заявив, що Сполучені Штати беруть безпосередню участь у виборчому процесі в Румунії і що вони виступають з необґрунтованою або неправдивою інформацією.

ЄС, дипломати
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