ЄС готує місію для зміцнення сектору безпеки Молдови

Про це повідомляє Welt am Sonntag.

Повідомляється, що Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) працює над так званою концепцією управління кризою у відповідь на прохання Молдови про підтримку.

Дипломат ЄС, який не назвав себе, зазначив, що бажання направити цивільну місію до Молдови є, і головні прихильники проекту – Німеччина, Польща, країни Балтії, Швеція, Чехія, Португалія, Румунія та Данія.

У рамках місії Молдова отримуватиме різноманітні консультації з питань створення ефективного сектору безпеки, а також щодо боротьби з кібератаками та дезінформацією.