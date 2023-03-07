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ЄС готує місію для зміцнення сектору безпеки Молдови

06.03.2023 / 15:22
Євросоюз готує місію для зміцнення сектору безпеки Молдови. Місія може розпочати роботу у червні цього року.

Про це повідомляє Welt am Sonntag.

Повідомляється, що Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) працює над так званою концепцією управління кризою у відповідь на прохання Молдови про підтримку.

Дипломат ЄС, який не назвав себе, зазначив, що бажання направити цивільну місію до Молдови є, і головні прихильники проекту – Німеччина, Польща, країни Балтії, Швеція, Чехія, Португалія, Румунія та Данія.

У рамках місії Молдова отримуватиме різноманітні консультації з питань створення ефективного сектору безпеки, а також щодо боротьби з кібератаками та дезінформацією.

Молдова, ЄС
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