Войти | Зарегистрироваться
13:57

четверг,
14 марта
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

ЄК представила пропозиції щодо проектів переговорних рамок для вступу України та Молдови до ЄС

13.03.2024 / 13:19
Європейська комісія представила Раді ЄС пропозиції щодо проектів переговорних рамок для вступу України та Молдови до ЄС,.

Про це повідомили у вівторок, 12 березня, у Єврокомісії, пише УНН.

"Єврокомісія сьогодні подала до Ради ЄС пропозиції щодо проектів переговорних рамок для України та Молдови після рішення Європейської ради в грудні 2023 року розпочати переговори з обома країнами та надасть Раді ЄС усний звіт про прогрес, досягнутий обома країнами на виконання рекомендацій, вказаних у звіті Єврокомісії про розширення від 8 листопада", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, переговорні рамки встановлюють керівні принципи та принципи переговорів щодо вступу з кожною країною-кандидатом.

"Проект рамок, підготовлений Єврокомісією, складається з трьох частин: 1) принципи, що регулюють переговори про вступ, 2) суть переговорів і 3) процедура переговорів. Метою переговорів є ухвалення Україною та Молдовою acquis (законодавчі норми) ЄС у повному обсязі та забезпечення його повної імплементації та виконання".

Проект рамок переговорів, як повідомляється, ґрунтується на досвіді минулих розширень і поточних переговорів щодо вступу. Вони інтегрують переглянуту методологію розширення та враховують зміну acquis ЄС.

"Тепер Рада ЄС має розпочати внутрішні обговорення цих текстів. Після того, як Рада ЄС ухвалить рамки переговорів, ротаційний головуючий у Раді ЄС представить узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції з кожною країною, знаменуючи офіційний початок переговорів про вступ. На цьому етапі буде оприлюднено переговорні рамки", - вказали у Єврокомісії.

Молдова, Україна, ЄС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 марта
13 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.