ЄК представила пропозиції щодо проектів переговорних рамок для вступу України та Молдови до ЄС

Про це повідомили у вівторок, 12 березня, у Єврокомісії, пише УНН.

"Єврокомісія сьогодні подала до Ради ЄС пропозиції щодо проектів переговорних рамок для України та Молдови після рішення Європейської ради в грудні 2023 року розпочати переговори з обома країнами та надасть Раді ЄС усний звіт про прогрес, досягнутий обома країнами на виконання рекомендацій, вказаних у звіті Єврокомісії про розширення від 8 листопада", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, переговорні рамки встановлюють керівні принципи та принципи переговорів щодо вступу з кожною країною-кандидатом.

"Проект рамок, підготовлений Єврокомісією, складається з трьох частин: 1) принципи, що регулюють переговори про вступ, 2) суть переговорів і 3) процедура переговорів. Метою переговорів є ухвалення Україною та Молдовою acquis (законодавчі норми) ЄС у повному обсязі та забезпечення його повної імплементації та виконання".

Проект рамок переговорів, як повідомляється, ґрунтується на досвіді минулих розширень і поточних переговорів щодо вступу. Вони інтегрують переглянуту методологію розширення та враховують зміну acquis ЄС.

"Тепер Рада ЄС має розпочати внутрішні обговорення цих текстів. Після того, як Рада ЄС ухвалить рамки переговорів, ротаційний головуючий у Раді ЄС представить узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції з кожною країною, знаменуючи офіційний початок переговорів про вступ. На цьому етапі буде оприлюднено переговорні рамки", - вказали у Єврокомісії.