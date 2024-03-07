Боррель щодо допомоги Україні: Наявні європейські збройні запаси вичерпано

Після двох років війни високої інтенсивності в Україні наявні європейські збройні запаси вичерпано. Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляється на сайті Європейської дипломатичної служби.

Боррель вказав, що війна рф проти України актуалізувала питання нарощування виробничих потужностей європейського оборонно-промислового комплексу.

"Ми зробили те, що було немислимим кілька років тому - надали зброю, переважно з наявних запасів, країні, яка перебуває у стані війни, використовуючи Європейський фонд миру. Але після двох років війни високої інтенсивності наявні запаси вичерпано, і конфлікт переріс із війни запасів у війну виробництва", - висловився голова євродипломатії.

Тому, продовжив він, країнам ЄС треба посилити виробництво озброєння, щоб бути готовими до можливих загроз і продовжувати надавати військову допомогу Україні.

За словами Борреля, наразі кілька держав-членів ЄС становлять 90% загальної оборонної промисловості Європи.

"Ця галузь має річний оборот у €70 млрд та налічує 500 тис. працівників. Однак армії європейських країн імпортують більшість озброєння та обладнання. Лише 40% потреб покриваються із запасів ЄС, а від початку повномасштабноої війни в Україні імпорт озброєння зріс", - зазначив він.

Високий представник ЄС із закордонних справ закликав подолати фрагментацію європейської оборонної промисловості шляхом збільшення спільних закупівель і проєктів. Він анонсував створення Ради з питань готовності ОПК. Боррель також заявив про необхідність зміцнювати співпрацю в цій сфері з Україною.

Він також висловився про те, чи можливо використати прибутки від заморожених російських активів на оборону України. Боррель сказав, що раніше ці кошти планувалося скерувати на відбудову України, але зараз головне – "уникнути подальшої руйнації".

"Якщо країни-члени погодяться, було б доцільно використати ці ресурси для забезпечення додаткової військової підтримки України через Європейський фонд миру. У довгостроковій перспективі ми також могли б використати ці кошти для підтримки української оборонно-промислової бази", - заявив високий представник ЄС.