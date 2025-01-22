Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Український генерал-лейтенант зазначив, що на лінії фронту в Курській області росії все ще воюють близько восьми тис. північнокорейських військовослужбовців.

«Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів», – сказав керівник української воєнної розвідки.

За словами Буданова, інформація про те, що нібито протягом кількох тижнів солдатів КНДР не помічали на передовій у зосії, не відповідає дійсності.

Західні ЗМІ з посиланням на офіційних осіб США та України повідомляли про те, що нібито північнокорейські війська, які долучилися до боїв проти Сил оборони у Курській області, вивели з лінії фронту після значних втрат.

У повідомленнях йшлося про те, що нібито присутності військ КНДР не спостерігалося близько трьох тижнів. Були непідтверджені відомості, що, ймовірно, вони були змушені відійти після великих втрат.

Проте начальник Головного управління розвідки не підтверджує інформацію про те, що північнокорейські солдати, які воюють з російськими військами у Курській області, відійшли від лінії фронту.