В Україні 83,4% учнів проводять за гаджетами понад дві години у вихідні, - дослідження

Про це свідчить дослідження поширеності надлишкової маси тіла та ожиріння серед дітей молодшого шкільного віку, проведеного в рамках Європейської ініціативи ВООЗ.

Серед дітей 6-8 років надлишкова маса тіла спостерігається у 22,96%. З них 9,13% мають ожиріння, а 2,63% - важке ожиріння.

Хлопчики більш схильні мати зайву вагу. Показники надлишкової маси тіла у них сягають 25,24%. У дівчаток - 20,72%.

Близько половини українських дітей харчуються з дотриманням рекомендованої норми МОЗ. Свіжі фрукти щодня їдять 55,3% дітей, а овочі - 41,4%.

Опитування батьків показало, що цукровмісні напої щодня вживають 20,3% дітей. Солодкі закуски (печиво, торти, десерти) - 17,8%.

Третина дітей або взагалі не займаються фізичними навантаженнями, або витрачають на них менше ніж годину на тиждень.

54,4% учнів проводять за гаджетами понад дві години у будні. У вихідні - 83,4%.

У МОЗ вказали, що загалом рівень поширення надлишкової ваги та ожиріння серед дітей в Україні зіставний з показниками країн, які брали участь в дослідженні.

"Ймовірність формування надмірної ваги у дитини знижує грудне вигодовування. Також необхідно дотримуватися здорового режиму харчування, щодня снідати", - йдеться у повідомленні.

За даними дослідження, щодня снідають 73% українських дітей (хлопчики частіше, ніж дівчатка).

Дослідження проводилося серед учнів 1-2 класів, їхніх батьків та представників закладів освіти в усіх регіонах України, крім окупованих територій та зон активних бойових дій з листопада 2023 по лютий 2024 рік. Загалом опитали 3557 дітей та 3601 батька у 187 школах у 20 областях України.