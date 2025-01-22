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В Україні 83,4% учнів проводять за гаджетами понад дві години у вихідні, - дослідження

05.02.2025 / 17:27
Кожна п'ята дитина в Україні має надлишкову масу тіла. Третина дітей або взагалі не займаються фізичною активністю, або витрачають на це менше ніж годину на тиждень.

Про це свідчить дослідження поширеності надлишкової маси тіла та ожиріння серед дітей молодшого шкільного віку, проведеного в рамках Європейської ініціативи ВООЗ.

Серед дітей 6-8 років надлишкова маса тіла спостерігається у 22,96%. З них 9,13% мають ожиріння, а 2,63% - важке ожиріння.

Хлопчики більш схильні мати зайву вагу. Показники надлишкової маси тіла у них сягають 25,24%. У дівчаток - 20,72%.

Близько половини українських дітей харчуються з дотриманням рекомендованої норми МОЗ. Свіжі фрукти щодня їдять 55,3% дітей, а овочі - 41,4%.

Опитування батьків показало, що цукровмісні напої щодня вживають 20,3% дітей. Солодкі закуски (печиво, торти, десерти) - 17,8%.

Третина дітей або взагалі не займаються фізичними навантаженнями, або витрачають на них менше ніж годину на тиждень.

54,4% учнів проводять за гаджетами понад дві години у будні. У вихідні - 83,4%.

У МОЗ вказали, що загалом рівень поширення надлишкової ваги та ожиріння серед дітей в Україні зіставний з показниками країн, які брали участь в дослідженні.

"Ймовірність формування надмірної ваги у дитини знижує грудне вигодовування. Також необхідно дотримуватися здорового режиму харчування, щодня снідати", - йдеться у повідомленні.

За даними дослідження, щодня снідають 73% українських дітей (хлопчики частіше, ніж дівчатка).

Дослідження проводилося серед учнів 1-2 класів, їхніх батьків та представників закладів освіти в усіх регіонах України, крім окупованих територій та зон активних бойових дій з листопада 2023 по лютий 2024 рік. Загалом опитали 3557 дітей та 3601 батька у 187 школах у 20 областях України.

діти, ВООЗ
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