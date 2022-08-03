Священник УПЦ розповів, як підготувати дітей на випадок активних бойових дій

Дитина має відчувати, що є дорослі, які її захистять
Головне самим батькам зберігати максимальний спокій.
Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів заступник голови Синодального відділу УПЦ із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України архімандрит Лука (Винарчук).
Священник зазначив, що дитині треба сказати: «Ми тебе любимо, але зараз настав час, коли ти обов'язково маєш нас слухатися. Ми тебе любимо, ми тебе не покинемо, ми тебе захистимо».
Священник зазначив, що дитина має відчувати, що є дорослі, які її захистять.
«Якщо дорослі не знають як самим діяти, потрібно, щоб дитина відчувала любов, турботу та захист батьків. Безперечно, треба подумати, як і куди евакуювати дітей, як забезпечити їм проживання, життєдіяльність у мінімально можливих умовах», - пояснив заступник голови Синодального відділу УПЦ.
Отець Лука вважає, що одними з тих слів, які мають сказати батьки: «у будь-якій ситуації будь завжди поруч і будь слухняним, зараз це важливо».
«І коли дитина почує серйозну розмову з батьками, коли вона почує, що батьки зроблять усе, щоб її захистити і її ніколи не залишать, вона буде відповідально ставитися і допомагатиме по можливості своїм послухом і перебуванням поряд з батьками в даній ситуації», - підсумував священник.
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