Предстоятель УПЦ очолив престольне свято столичного Іллінського храму

У столиці Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій очолив престольне свято у Свято-Іллінському храмі.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, Предстоятелю співслужив єпископат, духовенство храму та гості у священному сані.

За богослужінням помолились про мир на українській землі; про позбавлення від ворога; щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки; про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь напоумив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому.

Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив ієрейську хіротонію диякона Дмитрія Юрковського. Він служитиме в Іллінському храмі

Після завершення Літургії Предстоятель Української Православної Церкви привітав віруючих зі святом.