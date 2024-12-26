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НПУ: Слідчі розпочали 138 348 кримінальних проваджень за фактами вчинення воєнних злочинів окупантами

30.12.2024 / 15:23
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загинули 596 дітей, 1727 були поранені й 1937 зникли безвісти.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції (НПУ) в неділю, 29 грудня.

Зазначається, що в Україну повернуто 388 із 19,5 тис. депортованих до рф дітей.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 138 348 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України воєнних злочинів окупантами та їхніми спільниками.

Із них 122 553 - за статтею воєнні злочини, 9318 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 4234 - колабораційна діяльність, 270 - державна зрада.

війна, діти
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