НПУ: Слідчі розпочали 138 348 кримінальних проваджень за фактами вчинення воєнних злочинів окупантами

Про це повідомила пресслужба Національної поліції (НПУ) в неділю, 29 грудня.

Зазначається, що в Україну повернуто 388 із 19,5 тис. депортованих до рф дітей.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 138 348 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України воєнних злочинів окупантами та їхніми спільниками.

Із них 122 553 - за статтею воєнні злочини, 9318 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 4234 - колабораційна діяльність, 270 - державна зрада.