Зеленський: Протягом тижня окупанти запустили по Україні близько 280 КАБів

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

"Наші міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку", - написав він.

Також окупанти запустили по Україні близько 280 керованих авіаційних бомб.

"Такий терор можна зупинити лише спільною силою. Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру", - додав Зеленський.