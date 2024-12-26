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Зеленський: Протягом тижня окупанти запустили по Україні близько 280 КАБів

30.12.2024 / 12:16
Протягом цього тижня країна-агресорка росія використала для атак по Україні понад 370 дронів та 80 ракет різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

"Наші міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку", - написав він.

Також окупанти запустили по Україні близько 280 керованих авіаційних бомб.

"Такий терор можна зупинити лише спільною силою. Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру", - додав Зеленський.

Зеленський
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