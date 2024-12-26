Тимочко: Поставки від Ірану «Шахедів» у довільній кількості для росіян все-таки не вдалося налагодити

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18:30
WP: Байден не дав шансу молодій групі демократів, які могли б запропонувати виборцям нове бачення майбутнього країни
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17:27
лавров стверджує, що в москві поки що не отримували жодних офіційних сигналів від США щодо війни в Україні
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14:21
У Польщі прокоментували прокремлівську дезінформацію про біженців з України
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13:19
ООН: У 2024 році кількість переміщених осіб у всьому світі на п'ять мільйонів більше, ніж минулого року
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11:14
Представник НАТО: Гібридні атаки росії досягають масштабів, які були б неприйнятними ще п’ять років тому
- 18:30
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Блінкен: Нам вдалося виділити Україні $50 млрд, які будуть переведені найближчими тижнями05.12.2024 / 09:10
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків29.11.2024 / 09:10Последние новости рубрики
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16:25
Данія, Литва та Франція передали Україні кошти на виробництво ракет та дронів
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10:10
Аssociated Press: Наступний пакет оборонної допомоги від США для України може сягнути $1,25 млрд
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16:25
Шмигаль розповів, скільки коштів отримала Україна через проєкти Світового банку
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13:19
Мінстратегпром: Постійно працюємо над тим, щоб полегшити умови для українських виробників озброєння
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10:12
Посол США: Для підтримки діяльності та розширення українські підприємства отримали $74 млн від USAID
- 16:25
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Утеплитель ключ к теплу и энергоэффективности вашего дома28.12.2024 / 01:03В современном мире теплоизоляция становится важнейшим элементом строительства и ремонта. Независимо от того, строится ли новое здание или проводится реконструкция существующего помещения, утеплитель играет центральную роль в обеспечении комфорта и энергоэффективности. Правильно подобранный материал помогает сохранить тепло зимой, поддержать прохладу летом и существенно сократить затраты на отопление и кондиционирование.
ТОП-5 средств для антивозрастного ухода за кожей лица: полезные советы интернет-магазина Clarity26.12.2024 / 01:39Последние новости рубрики
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FPV-дроны: Новое слово в технологиях и развлечениях17.12.2024 / 02:02FPV-дроны, или дроны с режимом "первого лица" (First Person View), представляют собой беспилотные аппараты, которые позволяют пользователю управлять полетом с помощью видеокамеры, транслирующей изображение в реальном времени на очки, экран или смартфон. Сегодня эти устройства приобретают всё большую популярность среди профессионалов и любителей, благодаря уникальной возможности почувствовать себя "внутри" полета.
Зимовий омивач в авто: як обрати не підробку15.11.2024 / 11:43Зимовий омивач для автомобіля - це необхідний засіб для підтримки чистоти лобового скла в холодну пору року. Вибір якісного зимового омивача забезпечує хорошу видимість на дорозі, що особливо важливо під час снігопадів, дощу чи ожеледиці. Проте на ринку багато підробок, які не тільки неефективні, але й можуть пошкодити систему омивання скла або навіть викликати алергічні реакції через шкідливі компоненти. У цій статті розглянемо, як обрати якісний зимовий омивач і уникнути підробок.Последние новости рубрики
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