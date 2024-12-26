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Тимочко: Поставки від Ірану «Шахедів» у довільній кількості для росіян все-таки не вдалося налагодити

30.12.2024 / 10:12
росіянам не вдалося налагодити поставки «Шахедів» від Ірану у довільній кількості, і іранці навряд чи будуть збільшувати виробництво БпЛА для рф, коли їхня "енергетична система колапсує".

Про це у телеефірі поінформував голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко, відповідаючи на питання про виробництво «Шахедів», передає кореспондент Укрінформу.

«Поставки від Ірану «Шахедів» у довільній кількості для них (росіян — ред.) все-таки не вдалося налагодити. І особливо зараз розуміємо, що Іран дбає про безліч своїх проблем, і вони навряд чи будуть, скажімо, збільшувати, масштабувати виробництво для рф по випуску БпЛА, коли їхня енергетична система колапсує», - поінформував він.

Тимочко пояснив, що росіяни дійсно намагаються масштабувати виробництво «Шахедів», але їм для цього не вистачає робочих рук.

«Я вже не кажу про інших фахівців - їм не вистачає робочих рук, щоб, скажімо, на лінійках випускати якусь групу деталей чи вузлів. Це означає, що все-таки вони, окрім побудови заводів, які є досить вразливими для тих же ударів, власне, намагаються і якось розпорошувати виготовлення цих деталей.., щоб мінімізувати ризики», - заявив Тимочко.

Він зазначив, що те, що у рф відбуваються різні зміни чи спрощення тих же «Шахедів», пов’язано із тим, що росіяни намагаються підвищити їхню стійкість до українських засобів РЕБ.

«Вони намагаються змінити їхній контур чи впізнаваність, чи видимість у небі, скажімо, щоб не дати можливість відслідковувати це нашим системам ППО. Також вони намагаються їх ще паралельно максимально здешевити, щоб бути мінімально залежними від якихось певних компонентів. Тому... ми бачимо, що масовість у них іде, але настільки вдосконалити ті «Шахеди», щоб вони обходили наші системи ППО, вони не можуть», - констатував Тимочко.

Він поінформував, що зараз «Шахеди» несуть основне навантаження не стільки на знищення об’єктів, скільки на виснаження українських систем ППО.

шахеди, Тимочко
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