Експерт назвав причину повернення шахедів до росії чи білорусі

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив головний редактор Defense Express Олег Катков.

Він зазначив, що у випадку, коли "шахед" "не бачить супутникової навігації" під впливом РЕБ, він починає летіти прямолінійно та починає "блукати".

При цьому після того, як "шахед" вилітає з радіусу дії РЕБ, він ловить супутникову навігацію, розуміє, що пролетів ціль і повертається назад. Так він "кружляє", поки паливо не закінчиться.

"Це вкрай обережне припущення, але ці випадки, коли дрони повертаються на територію рф, швидше за все це через те, що там програмний збій у системі навігації настільки потужний, що вони просто стають на магнітний курс нуль, тобто просто на північ, і летять до білорусі чи рф", - уточнив Катков.