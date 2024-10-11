Зеленський: МСЕК має бути ліквідовано

"Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, у системі Пенсійного фонду, у місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

За словами президента, урядовцям у Міністерстві цифрової інформації та в цифровій команді Міністерства оборони "є кому забезпечити відповідні зміни".

Глава держави пояснив, що проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність за допомогою зв'язків, а також у тому, що люди, які "отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати".

"Часу, щоб виправити це, в уряду небагато. Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади - по вертикалі контролю за МСЕК", - наголосив Зеленський.