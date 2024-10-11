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Зеленський: МСЕК має бути ліквідовано

23.10.2024 / 09:10
Систему медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) має бути ліквідовано, однак для системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, у системі Пенсійного фонду, у місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

За словами президента, урядовцям у Міністерстві цифрової інформації та в цифровій команді Міністерства оборони "є кому забезпечити відповідні зміни".

Глава держави пояснив, що проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність за допомогою зв'язків, а також у тому, що люди, які "отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати".

"Часу, щоб виправити це, в уряду небагато. Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади - по вертикалі контролю за МСЕК", - наголосив Зеленський.

Зеленський, МСЕК
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