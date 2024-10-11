Оформлення статусу ВПО й отримання довідки не обов’язкове, але цей документ надає право на отримання виплат

Чи потрібно переоформляти ВПО, щоб продовжити виплати в Україні у 2024 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Оформлення статусу ВПО й отримання довідки не обов’язкове, але саме цей документ надає право на отримання грошових виплат від держави, переоформлення соціальних виплат чи пенсії, медичну допомогу тощо.

Довідка внутрішньо переміщеної особи діє безстроково. Її не потрібно продовжувати, окрім певних випадків, за яких внутрішньо переміщена особа:

подала заяву на скасування довідки ВПО;

повернулася до постійного місця проживання, яке було покинуто через військові дії;

виїхала на постійне місце проживання за кордон;

скоїла кримінальне правопорушення;

подала свідомо неправдиві відомості.

Ухвалити рішення про скасування дії довідки ВПО може керівник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи. Документ надається протягом трьох днів з дня прийняття рішення.

Чи потрібно переоформляти ВПО у 2024 році в Україні, щоб отримати виплати, відповідь – ні, не потрібно.

Дізнаймося, яка сума виплат у 2024 році для ВПО.

Щомісячна допомога для людей, які звернулися по неї вперше, становить 2 000 грн для кожного дорослого та 3 000 грн – на дитину. Кошти виплачуються упродовж шести місяців і надходять на картку єПідтримка.

Виплата допомоги може бути одноразово продовжена на другий шестимісячний період. Для певних категорій ВПО це робиться автоматично.

А саме:

люди старшого віку, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 грн, станом на 01 січня 2024 року;

люди з I чи II групою інвалідності, діти з інвалідністю віком до 18 років, а також тяжкохворі діти;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років, а також батьки-вихователі та прийомні батьки.

У разі особисто поданої заяви право на продовження допомоги ще на 6 місяців мають:

люди з інвалідністю III групи, які мають дохід на кожного члена родини, що не перевищує 9 444 грн;

люди віком від 55 років, які зареєструвалися в Центрі зайнятості;

студенти та родини, що підпадають під інші категорії.

Якщо виникнуть питання з приводу нарахування виплат для ВПО, то отримати додаткову консультацію можна за номером 0 800 33 18 34. Консультації надають щоденно з 08:00 до 22:00 години.