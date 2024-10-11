Умєров: У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, між Україною та рф відбулися таємні переговори

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю The Washington Post.

За його словами, в результаті переговорів сторони досягли згоди щодо гуманітарного коридору, що дозволило вивезти з окупованих росією українських територій близько 400 тисяч людей.

Крім того, у результаті такого непрямого діалогу Україна та росія погодили обмін військовополоненими, політв'язнями та пораненими солдатами.

А підсумком переговорів "зернова угода", яка дозволила експортувати українське зерно Чорним морем і згодом була порушена росією.

Умєров додав, що США "завжди були в курсі" цих контактів, оскільки Україна постійно проводила консультації по усіх напрямках.

Як відомо, навесні 2022 року українська та російська делегації вели переговори щодо умов для завершення війни у білорусі та Туреччині. рф вимагала, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО, а також хотіла значного послаблення української армії.