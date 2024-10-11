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Лібанова: В Україні після війни рівень народжуваності може зрости

22.10.2024 / 12:16
В Україні після війни рівень народжуваності знову може зрости до 1,5. (дитини на жінку).

Про це повідомляє директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН Елла Лібанова під час інтерв'ю Spiegel.

В Україні впав рівень народжуваності і від 2021-го, коли держава вже відчувала наслідки пандемії коронавірусу, він становив 1,2 (дитини на жінку), але через повномасштабне вторгнення впав нижче одиниці.

"Для порівняння: в Європі значення становить 1,5. Я вважаю, що в Україні після війни рівень знову може зрости до 1,5. Однак він не перевищить це значення", — прогнозує соціологиня.

Та все ж основною причиною демографічної кризи в нашій державі Лібанова вважає міграцію. Вона озвучила дані Європейського статистичного бюро, згідно з якими у ЄС проживають 4,2 млн українців із захищеним статусом.

Також населення України почало старіти ще у 1960-х роках. Тоді народжуваність також була низькою, а паралельно з цим відбувалася трудова міграція, в рамках якої молоді українці їхали в інші республіки СРСР.

"В Україну селили людей з інших радянських республік, тому що це був важливий промисловий район, — розповідає Лібанова. — Але ці люди були старші. Баланс був нульовим, але ефект віку був величезним".

Також Лібанова розповіла, що сьогодні роботодавці в нашій країні зацікавлені у чоловіках, старших за 60 років, та жінках. Вона наголосила, що повномасштабне російське вторгнення негативно вплинуло на економіку, а мобілізація змінила ринок праці.

Лібанова, демографія
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