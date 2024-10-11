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Зеленський: Обговорили з Остіном підготовку до зимового періоду та розширення використання далекобійної зброї

22.10.2024 / 10:12
Президент Володимир Зеленський та міністр оборони США Ллойд Остін обговорили можливості протиповітряної оборони України, підготовку до зимового періоду та розширення використання далекобійної зброї проти російських військових об'єктів.

Про це глава Української держави повідомив у соцмережі Х за підсумками зустрічі з очільником Пентагону, передає Укрінформ.

«Ми обговорили найважливіші оборонні пріоритети, зокрема можливості протиповітряної оборони України, підготовку до зимового періоду та розширення використання далекобійної зброї проти російських військових об'єктів. Крім того, ми зосередилися на зусиллях щодо збільшення виробництва ударних безпілотників, крилатих ракет, артилерійських снарядів і систем протиповітряної оборони», - розповів Зеленський.

Президент також подякував Остіну за новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів.

Крім того, Зеленський висловив вдячність Президенту Джо Байдену, обом партіям у Конгресі США та американському народові за їхню підтримку від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський, Остін
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