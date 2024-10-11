Войти | Зарегистрироваться
13:56

вторник,
22 октября
Онлайн
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Гринчук: Шість тисяч випадків екологічних злочинів рф у нас уже зафіксовано

22.10.2024 / 09:10
Наразі Україна разом з міжнародними партнерами вивчає способи притягнення рф до відповідальності за злочини проти довкілля, заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"Шість тисяч випадків (екологічних злочинів рф - ІФ-У) у нас уже зафіксовано. Зафіксовано здебільшого нашою екологічною інспекцією, Національною поліцією, правоохоронними органами, й це понад 65 млрд ... збитків. Крім того, ми спільно працюємо дуже активно з Офісом генерального прокурора: вони ведуть уже 222 кримінальні справи, і тут також, завдяки нашій співпраці з міжнародними партнерами, всі ці кейси розглядаються, зокрема аналізуються міжнародними партнерами, і напрацьовуються рішення, як іще допомогти Україні саме юридично, для того щоб підготувати всі ці справи для розгляду в міжнародних судах", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Гринчук, є величезна кількість механізмів для притягнення агресора до відповідальності. "Це і використання заморожених активів, і безпосереднє стягнення за рішенням суду", - зазначила вона.

Міністр висловила сподівання, що досвід України у стягненні з агресора збитків, завданих довкіллю, стане гарним прикладом для інших країн.

"Наразі ми це все опрацьовуємо, й Україна розглядає це як дуже наочний приклад. У цьому в принципі зацікавлена вся міжнародна спільнота: щоб, використовуючи наш приклад, усе-таки показати агресорам (ми зараз говоримо не лише про росію, а й на майбутнє), якщо будуть наміри, скажімо так, проводити воєнні дії на території інших країн, що за шкоду саме довкіллю треба буде заплатити, і це буде свого роду таким превентивним заходом", - сказала вона.

Гринчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 октября
21 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.