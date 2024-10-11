Гринчук: Шість тисяч випадків екологічних злочинів рф у нас уже зафіксовано

"Шість тисяч випадків (екологічних злочинів рф - ІФ-У) у нас уже зафіксовано. Зафіксовано здебільшого нашою екологічною інспекцією, Національною поліцією, правоохоронними органами, й це понад 65 млрд ... збитків. Крім того, ми спільно працюємо дуже активно з Офісом генерального прокурора: вони ведуть уже 222 кримінальні справи, і тут також, завдяки нашій співпраці з міжнародними партнерами, всі ці кейси розглядаються, зокрема аналізуються міжнародними партнерами, і напрацьовуються рішення, як іще допомогти Україні саме юридично, для того щоб підготувати всі ці справи для розгляду в міжнародних судах", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Гринчук, є величезна кількість механізмів для притягнення агресора до відповідальності. "Це і використання заморожених активів, і безпосереднє стягнення за рішенням суду", - зазначила вона.

Міністр висловила сподівання, що досвід України у стягненні з агресора збитків, завданих довкіллю, стане гарним прикладом для інших країн.

"Наразі ми це все опрацьовуємо, й Україна розглядає це як дуже наочний приклад. У цьому в принципі зацікавлена вся міжнародна спільнота: щоб, використовуючи наш приклад, усе-таки показати агресорам (ми зараз говоримо не лише про росію, а й на майбутнє), якщо будуть наміри, скажімо так, проводити воєнні дії на території інших країн, що за шкоду саме довкіллю треба буде заплатити, і це буде свого роду таким превентивним заходом", - сказала вона.