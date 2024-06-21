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Міненерго: Поки рано говорити про те, що взимку будуть тривалі відключення світла

23.06.2024 / 13:15
У Міністерстві енергетики вважають, що поки рано говорити про те, що взимку будуть тривалі відключення світла.

Про це у ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила заступниця міністра енергетики Людмила Гринчук, передає Укрінформ.

«Сьогодні про будь-які цифри по годинах щодо обмежень (електрики — ред.) взимку поки рано говорити. Усі ці атаки завдають додаткових проблем енергосистемі, однак зараз говорити про те, що у нас будуть тривалі відключенні взимку, поки рано. Однак, звичайно, ситуація може змінюватися кожного дня і після кожної атаки», - зазначила вона.

Заступниця міністра також нагадала про підготовку до осінньо-зимового періоду.

«Ми, у тому числі, відновили частину обладнання, яке критично важливе для нас, і продовжуємо технічне обслуговування та підготовку нашого обладнання і об’єктів генерації, об’єктів системи передачі і розподілу до осінньо-зимового періоду тощо. Зараз ключове завдання для всіх нас — це захистити об’єкти енергетичної інфраструктури, для того, щоб ті пошкодження, які будуть, були мінімальними», - сказала Гринчук.

За її словами, у Міненерго сподіваються, що зможуть достатньо швидко відновитися після сьогоднішньої масованої атаки, що завдала значних пошкоджень.

«Ми просимо наших побутових споживачів також розуміно відноситися до споживання електроенергії. І ми дуже дякуємо нашим споживачам, що вони все-таки дослухаються і розуміють, якою зараз є ситуація у енергетиці - що всі ми зараз маємо зробити все від себе можливе, щоб все-таки зберегти енергосистему», - заявила урядовиця.

Міненерго, Гринчук
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