Міненерго: Хоч спека і повернеться, вона вже не буде такою страшною для енергосистеми, як це було 2 тижні тому

Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Система дуже чутлива до будь-яких факторів. Що стосується спеки та як буде реагувати енергосистема, то ситуація може бути різною. На сьогодні, нам вдалося відновити деякі потужності та ввести в роботу, однак будемо дивитись на те, яке буде споживання", - каже Гринчук.

Вона також закликає споживачів економно використовувати електроенергію, особливо в пікові години.

"Хоч спека і повернеться, вона вже не буде такою страшною, як це було 2 тижні тому", - додала вона.