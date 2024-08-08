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Міненерго: Хоч спека і повернеться, вона вже не буде такою страшною для енергосистеми, як це було 2 тижні тому

07.08.2024 / 13:19
Майбутня спека вже не буде такою важкою для енергосистеми, адже вдалось відновити деякі потужності та ввести в роботу.

Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Система дуже чутлива до будь-яких факторів. Що стосується спеки та як буде реагувати енергосистема, то ситуація може бути різною. На сьогодні, нам вдалося відновити деякі потужності та ввести в роботу, однак будемо дивитись на те, яке буде споживання", - каже Гринчук.

Вона також закликає споживачів економно використовувати електроенергію, особливо в пікові години.

"Хоч спека і повернеться, вона вже не буде такою страшною, як це було 2 тижні тому", - додала вона.

Міненерго, Гринчук
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